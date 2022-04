"Farà riflettere chi ci minaccia", Putin sfodera il missile intercontinentale Sarmat: può colpire Europa e Usa

20 aprile 2022 a

Nuova prova di forza della Russia nella guerra fredda con le potenze occidentali che si combatte parallelamente al conflitto che infiamma l'Ucraina da due mesi. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che è stato "testato con successo" il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat, un'arma micidiale che sarebbe in grado di eludere qualsiasi difesa anti-missile. Il presidente Vladimir Putin si è congratulato con i vertici dell’esercito, riporta l’agenzia Tass, osservando che il test "farà riflettere chi cerca di minacciare la Russia".

Oggettiva superiorità strategica della Russia sugli Usa: il trionfo del programma ipersonico

Il missile è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk, nella regione di Arkhangelsk, alle 15:12 ora di Mosca, e le testate sono giunte nella località pianificata nell’area di impatto di Kura, di Kamchatka, riportano i media russi. "Gli obiettivi del test di lancio sono stati pienamente raggiunti e le specifiche di performance previste sono state confermate in tutte le fasi del volo" spiega Mosca in una nota: "Il lancio è stato il primo di una serie programmata, una volta che il programma sarà completato, il sistema missilistico Sarmat entrerà in servizio nelle Forze Missilistiche Strategiche". Insomma, un messaggio minaccioso all'Occidente dal momento che il Sarmat è un missile balistico intercontinentale e quindi in grado di colpire Europa e Stati Uniti.

Gran Bretagna, Australia e Usa corrono ai ripari. Patto per i missili ipersonici: c'è grande preoccupazione

La notizia viene battuta dalle agenzie e le prime immagini del test missilistico iniziano a girare sui social mentre va in onda lo speciale Tg La7 condotto dal direttore Enrico Mentana, che chiede conto all'analista geopolitico Dario Fabbri. "La Russia utilizza spesso questi test, soprattutto in momenti come questo", ossia quando le sue forze armate "non stanno dando l'impressione di grande efficacia" nell'offensiva nel Donbass. Putin le usa "per magnificarsi", spiega il direttore di Domino, "il problema è che la Russia ha armamenti importanti come i missili ipersonici in grado di battere quasi ogni concorrenza" a livello globale. Ma a Mosca, sottolinea Fabbri, mancano le "fondamenta", le basi militari di una "classica avanzata" sul terreno come "quella che ha voluto ingaggiare Putin in Ucraina. La Russia manca dei numeri della fanteria, della logistica, della capacità di adattare i combattimenti all'interno dei centri urbani. E manca degli uomini, che è andata a cercare altrove".

First Sarmat heavy ICBM test today.



Plesetsk to Kura.



Bad quality video, but anyway. pic.twitter.com/bPPCv9qbhK — Dmitry Stefanovich (@KomissarWhipla) April 20, 2022

