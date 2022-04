Epatite acuta nei bambini, nuovi casi in Europa e Usa. Sintomi, cause e legami con i virus: cosa sappiamo

20 aprile 2022 a

L'aumento in Europa e Stati Uniti di casi di epatite acuta nei bambini preoccupa, anche perché non sono ancora chiare le cause. "In Italia fortunatamente non c’è ancora questo tipo di allarme. Sono stati segnalati casi in Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca, oltre che nel Regno Unito. Alcuni casi sono anche esitati in forme così rilevanti da richiedere trapianto di fegato. Ad oggi non abbiamo alcuna evidenza che vi sia una correlazione con il nuovo coronavirus", ha detto a Buongiorno su Sky TG24, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. I casi visti finora "testimoniano la necessità di avere dei sistemi di monitoraggio epidemiologico straordinariamente efficienti per intercettare le emergenze di casi di malattie trasmissibili. È un investimento che nel Paese va largamente incentivato e implementato", ha aggiunto Locatelli.

L’Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha fatto sapere che nuovi casi di epatite acuta sono stati riscontrati in alcuni bambini in Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Danimarca. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito nei giorni scorsi aveva già registrato oltre 70 casi tra i più piccoli, alcuni dei quali hanno dovuto sottoporsi a trapianto di fegato. Negli Stati Uniti si segnalano nove casi in Alabama, dove sono stati colpiti bambini di età compresa tra gli 1 e i 6 anni.

Boom di casi di epatite acuta: è mistero e allarme nell'Oms sulla nuova malattia dei bambini

L’Ecdc sottolinea che con molta probabilità si tratterebbe di cause infettive, ma non c'è ancora la certezza. La preoccupazione è che le epatiti acute possano essere in qualche modo legate al Covid-19 anche se al momento non sono stati dimostrati collegamenti con il virus e con il relativo vaccino. Le cause possono essere virali, batteriche, fungine ambientali, autoimmuni. Come detto si sta cercando di capire se dietro all'aumento dei casi ci possa essere il Covid, ma l'attenzione dei ricercatori è concentrata anche su un altro virus che può causare epatiti virali, ossia l'adenovirus alla base dei casi riscontrati in Alabama.

Ma quali sono i sintomi dell'epatite acuta nei bambini? La patologia è un infiammazione del fegato che può anche portare l'organo in necrosi e rende necessario un trapianto. I sintomi, riporta Repubblica, possono includere "astenia, anoressia, nausea, vomito, diarrea, cefalea, artralgie, mialgie, febbre, sensazione di pesantezza e/o dolore nella parte superiore destra dell'addome e anche ittero", ossia la colorazione giallastra di pelle e occhi che si registra nelle varie patologie del fegato.

