Cani-robot, droni e restrizioni disumane: l'ira di Giorgia Meloni sull'esaltazione del modello cinese

Giorgia Meloni è allibita per le notizie di stampa che riportano dell’utilizzo di cani robotici per controllare le strade di Shanghai, attualmente in lockdown per l’aumento dei casi dovuti alla variante Omicron del Covid, che sta dilagando in Cina. “Scene da futuro distopico a Shanghai: tra cani-robot, droni e immagini apocalittiche della popolazione in balia di restrizioni disumane. E pensare che qualcuno in Italia esaltava il governo cinese come modello…” la considerazione della leader di Fratelli d’Italia, che oltre a criticare la Cina se la prende anche con chi ha spesso guardato alla soluzione delle chiusure a tappeto come unica via di fuga per sfuggire alla pandemia.

Fratelli d'Italia vuole imitare Johnson sugli immigrati da deportare in Ruanda: soluzione ottimale

La numero uno di Fdi, in un altro post su Facebook, si scaglia contro Enrico Letta, che ha annunciato che se la Lega e Fratelli d’Italia dovessero vincere le elezioni saranno loro a governare: “Per Letta questo sarebbe l’ultimo governo in cui il Pd governa senza vincere le elezioni. Voi ci credete? In fondo non parliamo mica di un partito che, durante l’ennesimo governo di inciucio, ha impedito a ogni costo che i cittadini tornassero al voto per rimanere al potere…”.

