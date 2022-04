Stasera Italia, Garimberti smonta il processo a Putin: "Per farlo serve l'imputato..."

13 aprile 2022 a

Processare il presidente russo Vladimir Putin è possibile o è una pia illusione dell'Occidente e del leader ucraino Volodymyr Zelensky? Paolo Garimberti, editorialista di Repubblica, espone le reali possibilità di portare lo Zar alla sbarra per crimini di guerra e i dubbi, nella sua analisi, sono di molto superiori alle certezze.

"Teoricamente è possibile ma il problema è attuarlo nella pratica, intanto perché per poter fare un processo a Putin occorre che l'imputato sia presente" dice il giornalista nella puntata di mercoledì 13 aprile di Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. Insomma, il primo problema "pratico" sembra già insormontabile. "Non so come sarebbe possibile prendere Putin dal Cremlino e portarlo all'Aia", sede del Tribunale Penale Internazionale, "o dove venisse creato un tribunale speciale per questa guerra, come quello per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia", spiega Garimberti.

Ma questo non è l'unico punto critico. "C'è anche da vedere chi fa le indagini, dovrebbero essere per esempio gli osservatori dell'Osce" spiega il giornalista. Il riferimento è all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa che comunque, in un report che riguarda gli eventi dal 24 febbraio all'1 aprile, denuncia "prove credibili" e "chiari schemi di violazioni del diritto internazionale umanitario da parte delle forze russe nella loro condotta delle ostilità" in Ucraina.

