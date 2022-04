"Raggiungeremo tutti gli obiettivi", Vladimir Putin ostenta sicurezza. L'attacco in Ucraina? "Era inevitabile"

12 aprile 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca prenderà il Donbass, che è solo uno, seppur il più importante, dei suoi "nobili obiettivi". Lo Zar ha parlato in occasione del vertice con l'alleato bielorusso Alexander Lukashenko, in una conversazione con gli impiegati del settore spaziale nel cosmodromo di Vostochny, dove si è recato in visita insieme al leader di Minsk.

"Non ci sono dubbi" che gli obiettivi delle forze armate russe in Ucraina verranno raggiunti, "sono assolutamente comprensibili, sono nobili" e "l’obiettivo principale è quello di aiutare il popolo del Donbass", ha detto Putin, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Ciò che i militari russi "stanno facendo è aiutare le persone" in Donbass, "salvare le persone da una parte, e dall’altra stiamo semplicemente adottando misure per garantire la sicurezza della Russia. Ovviamente non avevamo altra scelta, questa è la decisione giusta", ha spiegato Putin ai dipendenti del centro spaziale.

Lo Zar ha detto che "gli ufficiali russi forniscono assistenza alle repubbliche di Donetsk e Lugansk, agiscono con coraggio e competenza, usano efficacemente le armi più moderne". Un elogio pubblico che segue però le difficoltà sul campo di battaglia e le purghe all0'interno dell'intelligence e nelle forze armate russe. "Sappiamo che oggi i nostri ufficiali partecipano a un’operazione militare speciale nel Donbass, in Ucraina, fornendo assistenza alle repubbliche popolari del Donbass, agendo con coraggio, competenza, efficacia ed efficienza utilizzando i più moderni tipi di armi con caratteristiche uniche e ineguagliabili", ha detto poco dopo alla cerimonia per la celebrazione del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin.

Sull'incontro con Lukashenko sempre la Tass aveva riferito che i due avrebbero tenuto "colloqui sullo sviluppo della cooperazione bilaterale, sulla situazione in Ucraina e su una risposta congiunta alle sanzioni occidentali".

