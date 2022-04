Covid, Bassetti si scaglia contro il terrorismo delle varianti

11 aprile 2022 a

Il virus fa ancora parlare di sé. Matteo Bassetti è stato ospite a "Non è l'Arena" su La7 e ha spiegato le nuove metamorfosi del Covid. "Allora intanto queste ultime due varianti che sono state descritte (la XE e la XY) non sono varianti ma sono ricombinazioni di varianti quindi non è una variante nuova ma è semplicemente un mix delle due gemelle Omicron1 e Omicron 2 - ha spiegato Bassetti in collegamento con Giletti - Succede quello che è sempre successo. La variante è un modo che il virus ha di evolversi. Il virus è ancora molto diffuso e lo vediamo dai numeri che registriamo tutti i giorni. Faccio questo mestiere da tanti anni e non mi sorprendo per quello che sta succedendo. I virus, i batteri e i funghi sono sempre mutati ma adesso le notizie scientifiche finiscono sulle prime pagine dei giornali".

Poi Bassetti sottolinea la necessità di non fare terrorismo sul Covid: "Bisogna evitare di fare il terrorismo delle varianti. Dobbiamo dire che il modo migliore per evitare che le varianti ci siano è il vaccino perché comunque resta l'unico strumento che abbiamo a disposizione. Fino a oggi ogni nuova variante ha voluto dire maggiore contagiosità cioè siamo di fronte a un virus che diventa sempre più facile da passare da una persona all'altra. Siamo passati da un virus che assomigliava all'influenza a un virus che oggi assomiglia al morbillo".

