Nato ridicola e cassa di risonanza di Biden, il generale Tricarico a raffica: "Gli Usa vogliono vedere Putin nella polvere"

11 aprile 2022 a

a

a

La parola "negoziato" non è mai stata pronunciata dal presidente americano Joe Biden o dal suo segretario di Stato Antony Blinken, dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, dal primo ministro britannico Boris Johnson, dai paesi baltici e via dicendo. A spiegare il motivo della strategia delle potenze occidentali sulla guerra tra Russia e Ucraina è il generale Leonardo Tricaricop, già Capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare, intervenuto lunedì 11 aprile a Tagadà.

"Non l'ha letto bene" La lezione di Gramellini a Orsini: come umilia il prof sulla Storia

L'alto ufficiale nel programma di La7 spiega che la scelta di Usa, Gran Bretagna e Nato "è molto grave". I tentativi di raggiungere un accordo "sono iniziati in maniera veramente molto improbabile, con quei con quei negoziati autogestiti con dei personaggi improbabili che probabilmente non avevano neanche mandato per negoziare alcunché o quasi nulla", ricorda tricarico che prosegue nella ricostruzione: "Sono proseguiti poi con qualche tentativo più serio con Erdogan e Bennet, e con qualche altro tentativo che aveva un riverbero sull'audience interna in Francia". Ma "un tentativo serio di strutturazione importante dei negoziati non è stato fatto mai da nessuno e soprattutto da quei paesi" come Usa e Uk.

Video su questo argomento Le immagini della potente offensiva nel Donbass: l'assalto finale dei russi è iniziato

Biden, Johnson e Stoltenberg non hai mai parlato di "cessate il fuoco, negoziato, stop alle armi" perché "evidentemente non vogliono la pace e so quello che dico", afferma il generale. Sul banco degli imputati c'è il presidente americano: "Biden non vuole la pace e se non la vuole lui non la vogliono tutti gli altri", afferma Tricarico che riserva parole dure anche per il segretario generale della Nato che fa da "cassa di risonanza di Biden" e per gli inglesi che superano gli Usa per "aggressività".

"Hai perso la guerra", cosa gli diranno sull'Ucraina. La reazione di Putin

La Nato rafforza la presenza militare sui confini orientali ma si tratta di provvedimenti "ridicoli", spiega Tricarico, perché "sono stati schierati poche migliaia di soldati che non servono assolutamente". Si tratta di uno sforzo "ridicolo" mentre andava costruita una "deterrenza seria" all'espansionismo del presidente russo Vladimir Putin, ad esempio lo schieramento di importanti forze aeree mostrando la determinazione a volerle usare.

La cosa vogliono gli Usa? "Biden vuole veder Putin nella polvere. Doveva restare in casa sua senza muoversi più perché questo è il comportamento di chi ha perduto una guerra e invece questo attivismo in Siria e nel Mediterraneo ha dato fastidio perché ha riempito gli spazi che gli Stati Uniti hanno lasciato vuoti" è la sentenza di Tricarico che non vede niente di buono nei negoziati per la pace.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.