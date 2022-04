Guerra in Ucraina, Karl Nehammer incontra Vladimir Putin al Cremlino

11 aprile 2022 a

Il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, nell’incontro in programma a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, intende dirgli «qual è la realtà» sulla guerra in Ucraina, cioè «che questo presidente di fatto ha preso la guerra moralmente». Lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, parlando con i giornalisti prima del vertice Ue in Lussemburgo, e lo riporta la Cnn. «Dovrebbe essere nel suo interesse che qualcuno gli dica la verità. Penso che sia importante e lo dobbiamo a noi stessi se vogliamo salvare vite umane», ha aggiunto Schallenberg.

«Il motivo dell’incontro è che non vogliamo perdere nessuna opportunità, dobbiamo usare ogni possibilità per porre fine alla situazione umanitaria infernale in Ucraina» e «ogni voce che aiuterà Putin a vedere la realtà fuori dalle mura del Cremlino non sarà una voce persa», ha detto ancora il ministro degli Esteri austriaco. Nehammer è il primo leader Ue a incontrare Vladimir Putin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina a fine febbraio. Sabato si è recato in visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

