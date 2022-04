Giorgia Meloni e il ricordo delle vittime del terremoto de L'Aquila: al fianco dell'Abruzzo, non dimentichiamo

06 aprile 2022 a

A 13 anni di distanza dalla notte che sconvolse l’Italia arriva il ricordo di Giorgia Meloni per le vittime del disastro de L’Aquila. La leader di Fratelli d’Italia ha dedicato un post su Facebook a chi ha perso la vita in quel terremoto, mettendosi accanto ai cittadini d’Abruzzo: “La notte del 6 aprile 2009 il terremoto spezzò 309 vite e distrusse interi paesi. L’Aquila e i territori confinanti cambiarono volto per sempre. Non possiamo dimenticare la grande forza degli abruzzesi che, con determinazione e coraggio, hanno affrontato questa dura prova cercando di ricostruire e ripartire. Così come non possiamo dimenticare lo spirito di collaborazione di tutti gli italiani, uniti come un sol uomo nell’aiutare un popolo e fronteggiare l’emergenza. A 13 anni di distanza, noi - sottolinea la Meloni - siamo ancora al fianco dell’Abruzzo”.

