Processo Open, Matteo Renzi contro i pm di Firenze: "Devono essere processati". E annuncia l'uscita di un nuovo libro

"Non è mai successo di vedere un processo che è ancora prima dell'inizio dell'udienza preliminare ha avuto cinque sentenze della Corte di Cassazione, con diverse sezioni della Corte medesima, che hanno tutte e cinque annullato le decisioni dei pm fiorentini. Siamo di fronte a un inedito, a uno scandalo assoluto". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a Firenze questa mattina al termine della prima udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura del capoluogo toscano nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, che dal 2012 al 2018 ha finanziato le attività politiche dell'ex premier. RENZI ha poi annunciato l'immimente uscita di un suo libro dal titolo "Il Mostro" (Piemme) per raccontare "lo scandalo assoluto" del processo alla Fondazione Open. "Credo che sia arrivato il momento di dire le cose come stanno - ha affermato - Sono anni che ci sono plurime e reiterate iniziative nei miei confronti. Per questo ho scelto di scrivere un libro di circa 200 pagine, che si intitolerà 'Il Mostro' e che uscirà il 10 maggio. In questo libro ci saranno alcune valutazioni e chi lo leggerà dal giorno dopo avrò un opinione diversa su quello che è successo in Italia in questi anni e non solo a Firenze".

