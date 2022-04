"Una nuova guerra fredda", Il giornalista Bill Emmott avverte l'Italia: preparatevi a fare a meno del gas russo

01 aprile 2022 a

a

a

Dopo la pace tra Russia e Ucraina, che si spera possa arrivare in tempi brevi, ci aspetta un altro conflitto, la guerra fredda del gas che durerà almeno per tutto il 2022. Bill Emmott, giornalista già direttore della rivista finanziaria britannica The Economist, traccia uno scenario da incubo per il futuro energetico dell'Italia. Venerdì 1 aprila a L'aria che tira. il programma di Myrta Merlino su La7, si parla dell'ultimatum del presidente russo Vladimir Putin all'Occidente: o pagate in rubli o si chiudono i rubinetti,

"Se non ci difendiamo salta tutto" Severgnini sconcerta la Gruber con la previsione più disastrosa

"È l'inizio di una vera e propria guerra del gas - spiega il giornalista - Putin è in difficoltà ma ci sono tanti incertezze in questa situazione per i paesi europei come l'Italia". I Paesi europei "devono prepararsi per una guerra del gas" e a uno scenario "senza il gas dalla Russia". Insomma, siamo al bivio perché in questo momento siamo dipendenti dal gas che arriva dalla Federazione. Il conflitto si trascina da oltre un mese, e più si va avanti più le conseguenze per gli ucraini sono dure. "La situazione è drammatica, ci sono alcune zone del paese che sono rase al suolo e moltissime vittime militari e civili per l'Ucraina, e dall'altra parte la Russia stessa è in grande difficoltà - riassume la Merlino - Ma lei pensa che può andare avanti a lungo questa guerra? Vorrebbe dire davvero ripensare tanto della nostra vita di occidentali".

"No rubli, no gas". Putin gela l'Occidente: da oggi stop ai contratti per chi non si adegua

La previsione di Emmott non lascia ampio spazio all'ottimismo. "La guerra durerà tanti mesi, forse arriveremo a una situazione di stallo almeno militare", che permetterà una trattativa per la pace, spiega il giornalista. Ma poi ci sarà "una guerra finanziaria per il gas, una guerra fredda" destinata a durare molti mesi e che caratterizzerà "la storia di questo interno anno", con tutte le conseguenze del caso sui prezzi delle forniture per famiglie e aziende e sull'economia italiana.

Quanta ipocrisia sul Decreto Ucraina, l'incoerenza del governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.