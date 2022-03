Papa Francesco a Kiev e Putin pronto a scatenare l'inferno: il Vaticano ferma il Pontefice

25 marzo 2022 a

a

a

Non l'avrebbero proprio mandata giù la notizia di una possibile visita di Papa Francesco a Kiev. "Se visitasse l'Ucraina adesso, farebbe un favore non tanto a Zelenski ma agli Stati Uniti" avrebbe scritto il governo russo alla Segreteria di Stato Vaticano stoppando l'invito di Volodymyr Zelenski al Pontefice di visitare la capitale assediata dalle truppe di Putin che da un mese lancia le bombe sul Paese. Secondo quanto scritto da Massimo Franco sul Corriere della Sera recarsi a Kiev significherebbe appoggiare i nemici di Putin e quindi scatenare una tensione mai vista nelle relazioni tra Mosca e il Vaticano.

La vergogna dell'informazione sulla guerra, Liguori incendiario dalla Palombelli: pure il Papa...

Nel frattempo, quando mancano ormai poche ore dalla consacrazione di Ucraina e Russia al Cuore Immacolato di Maria per chiedere la pace, il Pontefice torna a parlare di spese investite in armamenti.

“Una pazzia”. Il Papa fa a pezzi Draghi e la Nato: vergogna per l'aumento delle spese militari

L'ultima volta solo qualche giorno fa, quando aveva denunciato lo "scandalo" di una scelta "che riporta tutto e tutti indietro" e che "sporca l'anima". Parlando di spese militari, in quell'occasione il Santo Padre aveva detto: "Non so quale percentuale del Pil, non mi viene la cifra esatta, ma un'alta percentuale".

Cosa accadrà il 25 marzo: Papa Francesco, la guerra della Russia nel segreto di Fatima?

La percentuale, confermata ieri durante il summit straordinario dei leader della Nato, è il 2%. Immediata la reazione del Papa: "Mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!". Il Santo Padre chiede ancora una volta di deporre le armi e riprendere la strada del confronto e della mediazione. "La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari - ha affermato il Pontefice - ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti, un modo ormai globalizzato, e di impostare le relazioni internazionali".

Cosa succederà il 25 marzo: la profezia di Fatima, Papa Francesco vuole anche Ratzinger

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.