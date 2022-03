Nozze al veleno per Silvio Berlusconi: chi dà forfait al matrimonio con Marta Fascina. La decisione dei figli fa discutere

19 marzo 2022 a

Non un vero e proprio matrimonio, ma Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono pronti per la festa che celebra la loro unione simbolica. A far discutere nell’evento che vede tra 50 e 70 invitati è la lista degli assenti, con due forfait eccellenti tra i figli del Cavalieri. Oltre ai parenti e agli amici di sempre come Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani e Marcello Dell’Utri, saranno pochissimi i politici presenti: Antonio Tajani, presidente di Forza Italia, la fidata senatrice Licia Ronzulli e i due capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Anna Maria Bernini. Come detto a far scalpore c’è però la scelta di due dei cinque figli di Berlusconi.

A mancare alla celebrazione che si terrà a Villa Gernetto, in provincia di Monza e Brianza, non ci saranno Pier Silvio ed Eleonora, mentre al momento è confermata la presenza di Marina. Il motivo è svelato da Repubblica: l’amministratore delegato di Mediaset preferisce evitare gli eventi che vedono la presenza di numerose persone nello stesso luogo da quando è scoppiata la pandemia ed ha quindi declinato l’invito. La sorella più piccola sarà invece assente in quanto fuori con la sua famiglia. Al di là delle polemiche la festa in stile americano si terrà nella residenza da 24mila metri quadri, con 60 camere da letto, sala cinema da 80 posti e parquet realizzati dagli artigiani della Brianza.

Già il 22 febbraio scorso, quando si è iniziato a parlare di un matrimonio imminente tra Berlusconi e la Fascina, erano sorte numerose polemiche. Alla fine per evitare una spaccatura con la famiglia il numero uno di Forza Italia ha optato per un’unione simbolica con la compagna: i figli del Cavaliere erano parecchio contrari al fatto che in caso di nozze la 32enne sarebbe diventata una dei primi azionisti dell’impero controllato dalla Fininvest.

