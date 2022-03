Mega festa per le "non nozze" di Berlusconi con la Fascina. Ma tra gli invitati non ci sono Salvini e Meloni

14 marzo 2022 a

Silvio Berlusconi sta ultimando gli ultimi preparativi per quelle che sono state già battezzate le "nozze non nozze" con la compagna Marta Fascina. Gli inviti non sono stati ancora recapitati ma i preparativi fervono a Villa Gernetto. Nella dimora settecentesca di Gerno, frazione di Lesmo, che acquistò con l’idea di farne la sede dell’Università della libertà, Berlusconi sabato celebrerà l’unione con la Fascina. I due - lui 85 anni, lei 32 - hanno deciso di festeggiare il legame che dura da un paio di anni, insieme con i familiari e gli amici più stretti. Ci saranno i figli del presidente di Forza Italia Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi; e gli amici Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Pochissimi gli invitati politici. Non sarebbero invitati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma solo il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, i capigruppo azzurri di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, e i collaboratori più stretti del Cavaliere.

L’idea è quella di una grande festa con buffet in stile americano per celebrare, per usare le parole di Berlusconi, "il rapporto di amore, di stima e di rispetto" che lo "lega alla signora Marta Fascina". "È così profondo e solido il nostro legame che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio - ha precisato il Cavaliere, per smentire le indiscrezioni di stampa riguardo a nozze imminenti -. Proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta, sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari". In queste ore si vocifera che il Cavaliere abbia fatto dono alla fidanzata di un anello solitario di diamanti ma non ci sono conferme. Attesa quindi per le foto della torta e dell’abito della "non sposa", che in occasioni eleganti veste spesso Alessandra Rich, stilista italiana expat a Londra, amata anche dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton (ha disegnato l’abito da sposa della moglie di Luigi Berlusconi, Federica Fumagalli).

