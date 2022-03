Ucraina, spuntano le foto satellitari del teatro di Mariupol. Mentana: sono la prova che è un crimine di guerra

17 marzo 2022 a

a

a

Una indicazione esplicita ignorata dai russi che hanno bombardato lo stesso. L’azienda statunitense Maxar Technologies ha diffuso nuove immagini satellitari che mostrano come nel cortile del teatro di Mariupol colpito dall'esercito russo ci fosse la scritta "bambini". Il consiglio comunale della città ucraina ha affermato che le forze russe hanno "intenzionalmente e cinicamente distrutto il teatro drammatico nel cuore di Mariupol. L’aereo ha sganciato una bomba su un edificio dove si nascondevano centinaia di pacifici residenti di Mariupol".

"È una guerra tra fascismi", la verità di Capuozzo sulla guerra in Ucraina

A diffondere la foto su Instagram è il direttore del Tg La7, Enrico Mentana. Sui due lati dell'edificio si distinguono le scritte in caratteri cirillici. "È l'immagine che prova un crimine contro l'umanità. Questo era il teatro di Mariupol, fotografato dal cielo poche ore prima del bombardamento che ha provocato la strage. Due evidenze: l'edificio era isolato, e non poteva essere colpito per sbaglio; e soprattutto agli estremi era scritta sull'asfalto e chiaramente leggibile da aerei e droni una parola, "deti". Vuol dire bambini", commenta Mentana.

Gesto storico e di immenso coraggio. La Meloni loda la mossa di “destra” a favore dell'Ucraina

Nel teatro obiettivo dell’attacco russo denunciato dalle autorità ucraine, si erano rifugiate più di 1.000 persone. Queste le notizie diffuse su Telegram dal sindaco, Vadim Boichenko, che denuncia "un’altra tragedia". Human Rights Watch ha parlato di "centinaia di civili" che avevano trovato riparo nel teatro mentre la Russia ha negato ogni responsabilità puntando il dito contro il battaglione Azov.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.