Guerra in Ucraina, Papa Francesco parla col Patriarca di Mosca Kirill

Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill hanno discusso del conflitto in Ucraina auspicando «una pace giusta». Lo rende noto il Patriarcato di Mosca in una nota. «Le parti hanno sottolineato l’importanza cruciale del processo di negoziazione in corso, esprimendo la speranza che una pace giusta possa essere raggiunta presto», ha detto il Patriarcato.

Tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill si è svolta «una discussione dettagliata» della situazione ucraina. «Particolare attenzione - riferisce la nota del Patriarcato - è stata rivolta agli aspetti umanitari dell’attuale crisi e alle azioni della Chiesa ortodossa russa e della Chiesa cattolica romana per superarne le conseguenze. Le parti hanno sottolineato l’eccezionale importanza del processo negoziale in corso, esprimendo la loro speranza per il raggiungimento al più presto di una pace giusta. »Sua Santità - riferisce sempre la nota - ha salutato cordialmente il Primate della Chiesa Cattolica Romana, esprimendo soddisfazione per la possibilità di organizzare un colloquio« (in video-chiamata). Papa Francesco e il Patriarca Kirill hanno discusso »anche di alcune questioni attuali della cooperazione bilaterale«. Il patriarca Kirill era affiancato, nella video-chiamata, dal metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato, mentre il Pontefice era affiancato dal cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani.

