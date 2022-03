Fare a meno del gas russo? Calenda stronca l'unica sanzione che fa paura a Putin: resa totale

15 marzo 2022 a

L'Italia e l'Europa saranno in grado di boicottare il gas russo? Perché la leva energetica è l'unica sanzione che può fermare il presidente Vladimir Putin e l'invasione dell'Ucraina. Il tema tiene banco martedì 15 marzo a Stasera Italia, su Rete 4, dove tra gli ospiti c'è il leader di Azione Carlo Calenda.

Con il rublo a picco la Russia presto potrebbe andare in default finanziario: "Ma il problema sarebbe più che altro per i creditori..." afferma Calenda, con Barbara Palombelli che chiosa: "Allora per noi..." Il leader di Azione ricorda l'importanza del mercato russo nell'export del nostro Paese con i numeri maggiori molto concentrati in alcuni distretti industriali: "In certe zone vedremo molte aziende soffrire, ma possiamo intervenire", spiega Calenda che nutre forti dubbi sul fatto che Italia ed Europa possano fare a meno del gas russo.

Il tema vero è quello, perché l'Italia non può gestire un taglio drastico nelle forniture dalla Russia se non in diversi anni, rivedendo tutta la politica energetica del Paese. Questo anche a causa di errori strategici: "I rigassificatori non li abbiamo mai voluti fare - attacca il leader di Azione - neanche quelli navali che possono essere messi al largo, nelle coste. Non abbiamo accesso al gas liquido". Si fa un gran parlare delle sanzioni europee a Mosca, ma il cordone ombelicale del gas appare complicato da staccare.

