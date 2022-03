Giorgia Meloni e Daniele Capezzone a braccetto contro il caro benzina: basta con la truffa delle accise, costi insostenibili

15 marzo 2022 a

“Io penso che la prima truffa è lo Stato con le sue accise vergognose. La prima cosa da fare è bloccare accise e Iva”. Parole e musica di Daniele Capezzone, giornalista ed ex parlamentare, che si scaglia contro il governo dopo le parole del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che ha definito una truffa ai danni dei cittadini gli aumenti dei prezzi di benzina e diesel. La frase di Capezzone è stata sostenuta da Giorgia Meloni con un post su Facebook: “Costi diventati insostenibili per i cittadini, il governo riduca subito accise e iva e colpisca chi specula sul caro benzina”.

In un altro intervento sul social network la leader di Fratelli d’Italia è tornata sul tema del caro carburante: “L'indagine della procura di Roma sull'ingiustificato aumento dei prezzi di gas e carburanti è un'ottima notizia. Chi sta speculando su un momento così drammatico per l'Europa e per il mondo deve essere immediatamente fermato. Nel frattempo attendiamo che il governo dia segni di esistenza e intervenga per fermare lo sciacallaggio denunciato anche dal ministro Cingolani. Ogni giorno che passa è un danno enorme a famiglie e imprese, rimanere ancora fermi equivale a lasciare campo libero agli speculatori. Ci svegliamo?”.

