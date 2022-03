Otto e mezzo, Andrea Gilli della Nato gela l'Ucraina: “No fly zone non necessaria, non possiamo rassicurarli”

15 marzo 2022 a

a

a

Come può la Nato rassicurare i cittadini dell’Ucraina? A rispondere alla domanda di Lilli Gruber nella puntata del 15 marzo di Otto e mezzo, talk show di La7, è Andrea Gilli, senior researcher Nato: “Non posso rassicurarli in alcun modo sulla loro situazione, che è drammatica e molto difficile. Ciò che è chiaro è che l’Ucraina si trova in una situazione difficile e che c’è in questo momento una politica di contrattazione militare. Il futuro del Paese, inclusa la sua libertà e il suo futuro politico, dipende dal campo di battaglia. Non sono sicurissimo che la no-fly zone sia così necessaria, finora la Russia fino ad oggi ha utilizzato mezzi di terra, quindi l’uso dell’aviazione è più limitato. La Nato fondamentalmente difende il fianco Est per evitare un allargamento del fronte. I paesi occidentali contemporaneamente - conclude Gilli - stanno cercando di lavorare al tavolo diplomatico per portare a termine questo conflitto che ha già creato tantissimi morti e rifugiati”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.