Ucraina, "dall'impero alla servitù cinese". Davide Giacalone e il disgraziato finale russo: bancarotta eterna

“Bancarotta eterna”. Con queste parole il giornalista Davide Giacalone a Coffee Break su La7, lunedì 14 marzo, sintetizza e conseguenze della guerra sulla Russia, in particolare per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni. Sostituire gli acquirenti occidentali del gas con la Cina? “Essere dipendenti da una potenza egemonica come la Cina”, spiega ancora Giacalone “significa fare la servitù cinese”.

Quanto ai russi che sono particolarmente inclini al mercato italiano, specie quello dei grandi marchi e del lusso, “è perché nell’89 abbiamo vinto noi”. E poi la conclusione: “Putin sta riportando i russi alla miseria”, alla situazione vissuta sotto la Guerra Fredda.

