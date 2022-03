Ucraina, ancora bombe sui negoziati: a Sumy "morti donne e bambini". In Turchia incontro Lavrov-Kuleba

10 marzo 2022 a

I caccia russi hanno bombardato la città di Okhtyrka e il villaggio di Bytytsya, nella regione di Sumy, distruggendo palazzi nei quartieri residenziali e infrastrutture civili. Lo ha detto il capo dell’amministrazione regionale di Sumy Dmytro Zhyvytsky. Citato dal ’Kiev Independent’, ha anche precisato che Okhtyrka viene bombardata giorno e notte. Un ragazzo di 13 anni e due donne sarebbero rimasti uccisi nei bombardamenti notturni sulla città nord-orientale di Okhtyrka. "L’aviazione nemica ha colpito le case. Cinque persone sono state salvate, due delle quali bambini. Le bombe hanno anche parzialmente distrutto il dipartimento di polizia", ha detto il capo dell’amministrazione statale regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, citando un rapporto dell’amministrazione militare regionale di Sumy. Zhyvytsky ha affermato che poco dopo la mezzanotte, ora locale, sono state colpite aree residenziali e un gasdotto.

"L’artiglieria nemica ha sparato contro l’ex stabilimento di Electrobutprilad. Il risultato del bombardamento ha ucciso tre abitanti del villaggio, incluso un ragazzino", ha detto. "Le linee elettriche sono strappate. Un ragazzo di 13 anni e 2 donne sono stati uccisi a causa di un bombardamento". Secondo Zhyvytsky i tre corridoi umanitari per evacuare i civili dovrebbero aprire dalle 9, ora locale. Mercoledì, circa 5.000 persone sono state evacuate da Sumy, la capitale regionale che da giorni è sotto il pesante bombardamento russo. "In tutto sono state sfollate quasi 35.000 persone" attraverso i corridoi umanitari istituiti mercoledì, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come riferisce la Cnn.

Intanto i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, sono arrivati in Turchia per il primo incontro ad alto livello tra le due parti dall’invasione russa. Funzionari di Kiev e Mosca hanno tenuto diversi round di discussioni in Bielorussia, ma l’incontro nella città meridionale turca di Antalya segna la prima volta che la Russia invia un ministro per colloqui sulla crisi. Il dialogo tra Kiev e Mosca ha finora prodotto diversi cessate il fuoco locali e permsso la creazione di corridoi umanitari per far sfollare i civili, ma la Russia è stata accusata di aver violato tali accordi.

Kuleba ha confermato in un video di Facebook che si sarebbe recato in Turchia per i colloqui, ma ha affermato che le sue aspettative sono "limitate", poiché la Russia continua la sua brutale campagna di bombardamenti e l’assedio delle principali città. Ha detto che il successo dei colloqui dipenderà da "quali istruzioni e direttive avrà Lavrov" dal Cremlino. "Non ripongo grandi speranze su di loro, ma cercheremo di ottenere il massimo" dai colloqui, ha affermato. Recep Tayyip Erdogan ha spinto affinchè Ankara, membro della Nato, svolga un ruolo di mediazione. "Stiamo lavorando per impedire che questa crisi si trasformi in una tragedia", ha detto il presidente turco. "Spero che l’incontro tra i ministri apra la strada a un cessate il fuoco permanente". Al tavolo con i ministri russo e ucraino siederà anche il collega turco Mevlut Cavusoglu.

