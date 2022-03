L'Aria che Tira, il retroscena bomba di Guido Crosetto: “La cerchia di Putin scricchiola, più passa il tempo…”

05 marzo 2022 a

Anche Vladimir Putin non se la passa benissimo in questo momento e i suoi piani non stanno andando come sperato prima dell’invasione in Ucraina. Nella puntata del 5 marzo de L’Aria che Tira è ospite Guido Crosetto, imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia, che rivela come si sia creato un nuovo scenario all’interno dei più fidati consiglieri del presidente della Russia: “Ho sentito che la Moldavia sta riaprendo le frontiere, perché gli accordi non sono questi e devono far passare chiunque si presenti al confine. Ma la vera novità è che Vladimir Putin si trova davanti un fronte interno, intendo il popolo e non i giornalisti. Le alte sfere della Russia si stanno ponendo in posizione molto critica su questa guerra. La sintesi è questa ‘Se anche occupassimo tre-quarti dell’Ucraina poi cosa facciamo? Ci stiamo 30 anni come in Afghanistan? Tanto questi non mollano e avranno sempre armi’. Questa novità è un fatto positivo per le trattative. Ci sono scricchiolii all'interno della cerchia di Putin, è gente che è sempre stata d’accordo con lui su tutto”.

La Merlino interviene e vede un barlume di speranza: “Se si incrina il fronte delle persone vicine a Putin si può aprire qualcosa di nuovo su questa guerra”. “Il nemico è il tempo” sottolinea Crosetto, che poi conclude: “Più passa il tempo e più lui è debole in questa cosa, più si rivelano forti i membri della guerriglia ucraina”. Ma la padrona di casa ci tiene a sottolineare che più il tempo passa e più vite umane sono strappate alle proprie famiglie.

