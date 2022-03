Ripresa del Covid per colpa della guerra in Ucraina. Matteo Bassetti non si arrende: rischio disastro sanitario

04 marzo 2022 a

Matteo Bassetti non vuole che si spenga la luce dei riflettori sul Covid nonostante il conflitto in Ucraina. «No War-No virus. La situazione ucraina, oltre che disastrosa dal punto di vista sociale e umanitario, rischia di diventarlo anche sul versante sanitario. Il rischio di una ripresa di forza del covid è più che reale. Solo un terzo degli ucraini si è vaccinato e la copertura con tre dosi è anche inferiore. In questo scenario, il virus corre, contagia, muta e uccide. Attenzione a sottovalutare il fenomeno» le parole d’allarme lanciate su Facebook dal direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Bassetti si scaglia contro il silenzio sul Covid in tv: "Sbagliato parlare solo di Ucraina"

«Basta guardare a Hong Kong per capire cosa può avvenire sottovalutando il ruolo dei vaccini con una ripresa di forza del virus - sottolinea l’infettivologo ligure - a Hong Kong è, infatti, record di contagi e di morti legati alla super diffusione di Omicron. Perché sta avvenendo? Il 40% della popolazione è vaccinato e solo il 22% con tre dosi. Stanno correndo ai ripari vaccinando la popolazione, ma è probabilmente troppo tardi. Il virus corre indisturbato». Insomma, conclude Bassetti, «mi auguro che con i profughi ucraini non si commetta lo stesso errore commesso a Hong Kong. Sarebbe fatale e pericoloso per tutta Europa. La guerra, purtroppo, aiuterà il covid a tornare protagonista».

