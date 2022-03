Il lottatore McGregor vuole comprare il Chelsea da Abramovich. Ma potrebbe essere tutto uno scherzo

04 marzo 2022 a

Sarebbe Conor McGregor, controversa star del combattimento UFC, il primo pretendente all'acquisto della società calcistica del Chelsea, messa in vendita dall'oligarca russo Roma Abramovich per evitare che sul club cali la mannaia delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

La voce è stata messa in giro dallo stesso McGregor e non è ancora chiaro se si tratti di un proposito realistico o di una boutade per "esibire" il proprio patrimonio, dato che la società londinese è stata valutata dal proprietario circa tre miliardi di sterline. L'intenzione è stata manifestata in un post Twitter in cui il lottatore ha commentato la notizia della vendita del Chelsea con la sua equipe finanziaria con un perentorio "compriamolo".

Abramovich ha dichiarato che per la vendita si prenderà tutto il tempo necessario e che quello che incasserà sarà devoluto a un fondo per le vittime della stessa guerra in Ucraina. I tifosi restano col fiato sospeso. E magari sperano che l'ipotesi McGregor non vada in porto, visto che il lottatore è notoriamente un tifoso del Manchester United.

