B17 alla Fashion week di Milano, Giuseppe Martucci rompe gli schemi: "Non voglio modelli professionisti"

Francesco Fredella 01 marzo 2022 a

a

a

Alla Fashion week di Milano, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, arriva B17 lancia - il marchio lanciato da Giuseppe Martucci (pugliese doc). Sulle passerelle della moda milanese arriva la preview invernale, ma anche un grande pensiero per la pace. Come racconta il sito bznews24.it "la pace resta un perno su cui l’owner di B17 Giuseppe Martucci ha costruito la sfilata della collezione invernale 2022 durante la Fashion Week a Milano".



Per Martucci è fondamentale puntare sul Made in Italy. “Soprattutto in un momento particolarmente complicato per il reperimento delle materie prime è essenziale sostenere il Made in Italy. Non basta il confezionamento: per noi tutto deve convergere verso una crescita e una valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese”, racconta l'imprenditore pugliese. “Non ho voluto modelli o modelle professionisti – dice ancora Martucci – perché ritengo che i nostri capi siano per tutti e, come sempre, voglio dimostrarlo con i fatti. Abbiamo portato in passerella quattro ragazzi e undici ragazze che non avevano particolari esperienze in questo campo ma volevano essere parte attiva di questo evento. È stato bello rapportarsi con loro e cogliere l’entusiasmo che avevano. Difficile accada con chi passa da una passerella all’altra per lavoro, anche giustamente”.



La sua storia coincide con la Puglia, il suo amato Salento: terra dov'è nato e dove si è formato. Poi Martucci percorre migliaia di chilometri: da una parte all'altra, fino a Bolzano, dove fa l’imprenditore e dove vive da molti anni. Martucci ha creato il marchio d’abbigliamento B17. Va in controtendenza rispetto al passato e dà una vera e propria spallata alla superstizione. "Il 17 non è affatto negativo, mi porta fortuna e lo utilizzo per il mio brand", racconta. "Tutto è nato per caso". Proprio come nelle migliori storie. A Novella2000 racconta: “Stavo rientrando a Bolzano quando sono uscito dall’autostrada per fare rifornimento a Bisceglie, provincia di Barletta. Le dirò la verità: mi sono letteralmente perso. A un certo punto arrivo in un vicolo cieco e davanti a me trovo una vecchia vetrina rappezzata con lo scotch. Al civico 17. L’insegna recitava Confezioni, e così sono entrato”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.