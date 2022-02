"Armi senza eguali nel mondo", Putin evoca il peggiore degli scenari. Così tiene in ansia l'Occidente

23 febbraio 2022 a

a

a

Armi che non hanno eguali del mondo e una forza militare seconda a nessuno, che può contare su sistemi ipersonici e armi avanzate con elementi di intelligenza artificiale. Vladimir Putin nel suo videomessaggio ai militari russi in occasione della Giornata del Difensore della Patria, ha mostrato i muscoli e parlato, indirettamente, ai vari attori dello scacchiere internazionale nell'ambito della crisi ucraina.

Caracciolo spiazza tutti: “Se Putin vuole invadere l'Ucraina…”. Inermi davanti alla Russia

"Possiamo vedere la difficile situazione internazionale e le minacce poste dalle sfide attuali, come l'erosione del sistema di controllo degli armamenti e le attività militari della NATO. Eppure, gli appelli della Russia a costruire un sistema di sicurezza uguale e indivisibile che difenderebbe in modo affidabile tutti i paesi, rimangono senza risposta" dice Putin ai suoi soldati sottolineando l'importanza del "dialogo diretto e onesto e pronto a cercare soluzioni diplomatiche alle questioni più complicate. Ma voglio ribadire che gli interessi della Russia e la sicurezza del nostro popolo sono una priorità indiscutibile".

Ecco come si ferma Putin. Parla Massolo: "Mosca pagherà un prezzo altissimo. Ma anche l'Europa"

"Abbiamo armi che non sono seconde a nessuno al mondo e sono operative. Continueremo a sviluppare sistemi d'arma promettenti, comprese le armi ipersoniche e quelle basate su nuovi principi fisici, ed espanderemo l'uso di tecnologie digitali avanzate ed elementi di intelligenza artificiale. Complessi come questi sono armi del futuro, che possono aumentare di più volte il potenziale delle nostre forze armate" sono le parole, preoccupanti, di Putin.

Di Maio in Ucraina modello gita scolastica. Il video di cui avremmo fatto a meno

"È stata messa in servizio un’arma che non ha eguali al mondo", riferisce l’agenzia Ria Novosti. Frase che in passato era stata riservata al sistema missilistico anti-balistico russo S-500 Prometei, testato recentemente nel campo di addestramento di Kapustin Yar. La batteria di missili può operare su tutte le altitudini e ha un'autonomia fino a 600 km. Ma in questi giorni si è parlato anche di altri mezzi a disposizione della Russia, come il BMPT (Veicolo da Combattimento di Supporto di Carri armati) "Terminator", il missile da crociera ipersonico Zircon e la bomba termobarica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.