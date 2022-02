Luigi Di Maio in Ucraina modello gita scolastica. Il video di cui avremmo fatto a meno

Arnaldo Magro 23 febbraio 2022 a

a

a

Se non fosse che il momento è davvero delicato per la situazione in Ucraina, una risata per quel video, non ce la saremmo certo risparmiata. Invece è passato quasi sotto traccia, il cortometraggio del ministro Luigi Di Maio, in terra ucraina. Un montaggio ad hoc di due minuti, con tanto di aereo di Stato in primo piano, inquadratura delle nuvole mentre il ministro degli Esteri era in volo e pure la musichetta in sottofondo. Così, per non farsi mancare proprio nulla. Dalle immagini, più che una missione internazionale volta alla pace, sembrava quasi una gita di classe. Un video promozionale di cui avremmo forse fatto anche a meno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.