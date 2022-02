Covid, l'immunologa VIola: quarta dose solo per chi non sviluppa anticorpi

23 febbraio 2022 a

La quarta dose solo per chi non ha sviluppato anticorpi con le prime tre dosi di vaccino. E' il pensiero dell'immunologa Antonella Viola intervenuta durante la trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber su La7. "Se il sistema immunitario se viene stimolato troppo spesso da un antigene che in questo caso è la proteina spie potremmo rischiare che il sistema immunitario si addormenti e non si attivi più - ha detto la professoressa viola - quindi è un rischio di cui lasciamo che se ne occupino gli immulogi". Se faremo tutti quanti un richiamo tra settembre e ottobre al momento, sempre secondo la professoressa Viola, non si può al momento rispondere. Dipende dalla risposta immunologica di ognuno.

