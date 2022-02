L'agghiacciante scoperta degli scienziati sui pipistrelli. Lo studio choc su Nature: tre nuovi Coronavirus

19 febbraio 2022 a

Un gruppo di scienziati della National University e dell’Institut Pasteur del Laos hanno identificato nei pipistrelli tre nuovi coronavirus che mostrano «somiglianze specifiche» al Sars-CoV-2 responsabile di Covid-19 «in un dominio chiave della proteina Spike» che permette al virus di attaccare le cellule bersaglio agganciando il recettore umano Ace-2. Lo studio, pubblicato su Nature, rimbalza sui media internazionali e mette in guardia contro nuovi eventuali rischi futuri per la salute globale. I tre coronavirus individuati si chiamano Banal-52, Banal-103 e Banal-236 e appaiono «estremamente simili al Sars-CoV-2 (96,8% nel caso di Banal-52), soprattutto nella proteina Spike».

«Questa scoperta - commenta su Facebook Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova - non risponde ancora a tutte le domande aperte, ma rafforza ulteriormente l’ipotesi dell’origine naturale del Sars-CoV-2», argomento oggetto di dibattito fin dall’esordio dell’emergenza pandemica. «Tuttavia, allo stesso tempo - precisa l’esperta - ci conferma che molti altri virus sono già pronti a fare il salto di specie e infettarci. Bisogna quindi non solo monitorare l’evoluzione dei coronavirus da vicino, per evitare di essere colti impreparati - esorta la professoressa Viola - ma anche effettuare quei cambiamenti strutturali nella nostra sanità che ci avrebbero consentito una gestione migliore dell’emergenza. Bisogna imparare la lezione».

