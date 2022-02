Il colpo immobiliare di Andrea Crisanti: compra la mega villa storica da due milioni di euro

18 febbraio 2022 a

a

a

Tempo di investimenti immobiliari per Andrea Crisanti che ha acquistato una villa del Seicento, attribuita a Vincenzo Scamozzi, architetto rinascimentale pagandola una cifra inferiore ai due milioni di euro. Una struttura incantevole circondata da 1,2 ettari di giardini, che ricade nella frazione di Villa del Ferro a Val Viona (Vicenza), sui Colli Berici, luogo di dimore estive delle nobili famiglie della Repubblica di Venezia. Si tratta di Villa Priuli Custoza che il microbiologo ha comprato dalla famiglia Lazzarini.

Green pass a oltranza? Bassetti sbugiarda Ricciardi in tv: i dati che non tornano

"Era da lungo tempo che mia moglie ed io cercavamo una dimora di questo tipo e finalmente siamo riusciti ad acquistare una casa storica che obiettivamente era intatta. Conservava ancora le caratteristiche originali" racconta Crisanti al Corriere spiegando che la dimora "non è stata alterata ed è la cosa principale per noi, perché a dire il vero ci sono moltissime case e ogni volta che entravo da qualche parte soffrivo nel vedere come erano state manomesse. Questa ha tanti lavori da fare e sicuramente impegnerà molti risparmi miei e di mia moglie".

“Ecco quando diremo addio alle mascherine al chiuso”. La previsione del virologo Crisanti

Crisanti ha annunciato la volontà di mettere il suo investimento a disposizione anche della comunità: "Sicuramente la metteremo in sicurezza e la apriremo alle scuole, affinché possano godere del verde e faremo un centro multimediale per dotare la comunità di uno spazio per le manifestazioni culturali. Lo ammetto, mi sento il custode di questa testimonianza del passato. Questo è lo spirito con il quale abbiamo affrontato questa nuova avventura io e mia moglie, per valorizzare e ridare qualcosa a questa comunità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.