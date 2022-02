Covid, i vaccini tradizionali Novavax e Valneva sono in arrivo. Ecco le date

16 febbraio 2022 a

I due vaccini che molte persone che non si sono ancora vaccinate stanno aspettando sono in arrivo. Si tratta di due sieri considerati "tradizionali", Novavax e di Valneva. Non utilizzano il sistema a mRna come Pfizer e Moderna. "Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese per cominciare ad essere disponibile. È un vaccino proteico, come i vaccini antinfluenzali, e sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna attualmente in uso". Ne ha dato notizia il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ospite di ’Elisir’ su Rai 3.

Magrini ha aggiunto che "Novavax, che alcuni sembrano preferirlo, sarà presto un’opzione per 1 milione o 2 di persone che vogliono comunque vaccinarsi". Su Valneva, invece, il direttore generale dell’Aifa ha dichiarato che "si tratta di un vaccino ancora più classico e più vecchio come tecnologia, un vaccino inattivato che arriverà più avanti", ha concluso.

