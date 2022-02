Covid, l'Aifa verso il via libera alla quarta dose di vaccino per i fragili. C'è anche la data

16 febbraio 2022 a

Si avvicina la quarta dose di vaccino contro il Covid per le persone fragile. È stata calendarizzata, infatti, per il 25 febbraio una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), durante la quale - a quanto si apprende - dovrebbe essere esaminato anche il possibile via libera alla quarta dose di vaccino anti Covid per le persone fragili, in seguito alla richiesta del ministero della Salute. Secondo alcune fonti, però, la data della riunione potrebbe anche essere anticipata di diversi giorni.

Per le altre persone non si parla ancora di quarta dose che dovrebbe essere presa in considerazione solo dopo l'estate, perché si ritiene che gli anticorpi e la cosiddetta "memoria vaccinale" garantita dalla terza dose sia sufficiente in questo periodo. Quello che potrebbe accadere in autunno è un via libera ad una dose da ripetere poi annualmente che dovrebbe essere "tarata" sulla variante Omicron ma anche su altre possibili varianti che potrebbero nascere in futuro.

