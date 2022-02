Anche Camilla ha il Covid, Buckingham Palace trema per la regina Elisabetta: "Non ha sintomi". Il giallo dell'incontro

14 febbraio 2022 a

Anche la duchessa di Cornovaglia è positiva al Covid. Camilla lo ha scoperto lunedì 14 febbraio, dopo che il marito, il principe di Galles ed erede al trono d'Inghilterra, Carlo, è stato trovato infetto qualche giorno fa. E ora si teme per la Regina Elisabetta. I tabloid inglesi fanno sapere che la coppia ora è in isolamento e Camilla, 74 anni, era stata vaccinata con tre dosi.

"La duchessa ha svolto una serie di impegni giovedì scorso, il giorno in cui Carlo, 73 anni, è risultato positivo. Gli assistenti dicono che non ha avuto di alcun sintomo, scrive il Sun. Durante una visita di rappresentanza alla Thames Valley Partnership nel Buckinghamshire, Camilla aveva parlato dei suoi esami, dicendo che aveva fatto il teso "così tante volte" e che il marito trova "un po' noioso" aver preso il Covid per la seconda volta.

Il principe è risultato positivo il giorno dopo aver incontrato alcuni ospiti in diversi eventi e ha visto anche la madre, la regina Elisabetta I. Buckingham Palace ha fatto sapere giovedì scorso che la regina non mostrava alcun sintomo, ma non sono arrivate confermare se fosse risultata positiva o negativa per rispetto della privacy sella sovrana. La regina ha 95 anni e i tabloid fanno notare come nei suoi incontri con il figlio, questi la saluta in pubblico sia con un bacio sulla mano che con un bacio sulla guancia. La regina è "monitorata" dai suoi medici e si sottoporrà a test rapidi ogni giorno fino a giovedì prossimo.

Secondo quanto riporta il Daily mail, però, non ì chiaro se Elisabetta abbia incontrato negli ultimi giorni Camilla, che recentemente aveva avuto la bella notizia che, quando Carlo diventerà re d'Inghilterra, potrà ricevere il titolo di regina consorte.

