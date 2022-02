Metodo Report, ecco il video che inchioda Ranucci

11 febbraio 2022 a

"Il Riformista" pubblica sul suo sito in esclusiva la prova del pezzo che ha pubblicato ieri: il video registrato di nascosto che inchioda Sigfrido Ranucci. Il video risalirebbe al 2014 e mostra Sigfrido Ranucci che parla del metodo Report. Ranucci parla in prima persona non sapendo di essere ripreso e parla di plichi anonimi e di un "modus operandi" in cui si pagano e si comprano materiali alle spalle del politico di turno. Tutto a spese della Rai.

Ranucci si è già difeso parlando di “audio manipolati” e di “vecchia bufala”. ma dal "Riformista" spiegano che non sono stati effettuati né tagli né manipolazioni.

