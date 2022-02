Massimo Giletti ha perso la testa per una donna insospettabile: la dichiarazione d'amore in diretta tv

11 febbraio 2022 a

a

a

“Io amo la Salmaso”. Una dichiarazione d’amore vera e propria quella fatta da Massimo Giletti, conduttore di Non è l’Arena, durante la puntata dell’11 febbraio de L’Aria che Tira, programma che vede al timone Myrta Merlino. La padrona di casa dà il benvenuto alla professoressa ed epidemiologa Stefania Salmaso - “Sono subito da lei, ho tante domande da farle” - ma arriva la sorpresa da Giletti, che si scioglie davanti all’esperta Covid: “La amo. Non viene mai da me, le faccio un pensiero, invidio Myrta, è straordinaria, mi piace da morire, è una donna affascinante”. La Merlino è raggiante per il siparietto: “Una dichiarazione d’amore in diretta, è molto saggia, sono d’accordo con te. Professoressa ora mando il suo indirizzo a Giletti così le manda i fiori”.

