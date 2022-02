L'Aria che Tira, Massimo Giletti demolisce Giuseppe Conte: errori madornali. Ecco che cosa ha sbagliato

11 febbraio 2022 a

Giuseppe Conte e il momento nero che sta vivendo con il Movimento 5 Stelle sono al centro della puntata dell’11 febbraio de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino. Ospite in studio è Massimo Giletti, volto di punta di Non è l’Arena, che traccia un’analisi dell’esperienza dell’ex presidente del Consiglio come leader grillino: “C’è un anatema sui tecnici quando vengono messi a capo del governo, lo abbiamo visto con Lamberto Dini, con Mario Monti, che sono stati chiamati dalla politica in momenti di difficoltà, hanno avuto momenti importanti e dopo sono stati fagocitati dalla stessa parte politica facendo dei partiti, sono diventati dei numeri che non contano nulla”.

“Conte - ha proseguito Giletti - ha cercato o ha pensato e si è illuso di poter restaurare un Movimento 5 Stelle che è nato come Vaffaday, dicendo ‘ci penso io’. Ha iniziato a far la guerra a chi è la radice del M5S, Luigi Di Maio e tutti gli uomini base. Se fai quegli attacchi colpisci una parte importante di un qualcosa che esiste da 10 anni, non è che è nato poco fa. È arrivato lui, il tecnico, il professore, a voler restaurare e poi da avvocato si è preso la stangata dal Tribuna di Napoli, una roba pesantissima. Il suo errore - ha chiosato il conduttore tv - è stato quello di non fare un partito suo, come fece Monti, e rimanere dentro per uccidere gli altri”.

