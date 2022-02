Monica Vitti, Tg1 nella bufera per i funerali: "Anche il Vaticano contro la diretta"

Giada Oricchio 07 febbraio 2022 a

Polemica per i funerali di Monica Vitti trasmessi in diretta su Rai1 sabato 5 febbraio: “Chiacchiericcio continuo”. Il sito Dagospia riporta in una nota che la diretta del TG1 sui funerali di Monica Vitti ha indignato telespettatori e Vaticano per la “telecronaca” della giornalista Barbara Capponi e della sua ospite, Laura Delli Colli. Ma perché? “Dopo i primi dieci minuti di messa, è stato un continuo parlare: durante il Salmo responsoriale, durante l’Alleluia, perfino durante l’inizio del Vangelo”.

Gli spettatori da casa non avrebbero gradito la smania di riempire i momenti di silenzio con ricordi, citazioni di film, aneddoti: “Il sacerdote pregava e loro parlavano di questo o di quel film” si legge su Dagospia che tira l’arco con tutte le frecce: “Del resto è lo stile Maggioni e Ansaldo: la notizia sono io che parlo, non quello che succede”. Quelle voci che si sovrapponevano e talvolta oscuravano quelle di Monsignor Walter Insero durante l’omelia hanno fatto storcere il naso anche in Vaticano che “ha chiesto alla Cei di protestare formalmente, ma il responsabile delle comunicazioni, il laico Vincenzo Corrado, non lo vuole fare per motivi personali. Ma se da Oltretevere insistono, forse sarà costretta a intervenire direttamente la dirigenza della Cei”.

