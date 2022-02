La minaccia di Mark Zuckerberg: così chiuderemo Facebook ed Instagram in Europa

07 febbraio 2022 a

Addio a Facebook ed Instagram in Europa. La minaccia non è soltanto un pour parler all’interno dell’ambiente tecnologico, ma quanto scrive testualmente Meta, società a capo dei vari social network, nel rapporto annuale consegnato alla Securities and Exchange Commission. L’azienda di Mark Zuckerberg è stata costretta ad usare toni drastici nel documento visto che al momento non si riesce a trovare un punto d’incontro con l’Unione Europea sulla questione dei dati personali. Meta vuole la concessione dell'opzione per trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani: senza il semaforo verde si rischia lo spegnimento definitivo dei due luoghi di incontro virtuali.

“Non c'è alcun desiderio o piano di ritirarci dall’Europa. Ma se una nuova cornice transatlantica sul trasferimento di dati nei server statunitensi non viene adottata, probabilmente non saremo in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più significativi, inclusi Facebook e Instagram, in Europa, fatto che influirebbe materialmente e negativamente sulla nostra attività, sulla nostra condizione finanziaria e sui risultati delle nostre operazioni” le parole riportate nelle relazione. Una minaccia o c’è il rischio che dalle parole si passi ai fatti?

