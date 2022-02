Calano contagi e ricoveri ma cresce il tasso di positività

02 febbraio 2022 a

In calo i contagi del coronavirus in Italia. Dal quotidiano bollettino del ministero della Salute si evince che i nuovi positivi sono 118.994, in diminuzione rispetto ai 133.142 registrati l’1 febbraio ma con un numero inferiore di tamponi effettuati, 946.521, determinando un tasso di positività in crescita al 12,57%. Calano i decessi a 395 (-32). I guariti sono oggi 187.816 mentre per gli attualmente positivi si registra una flessione di 68.888 unità, attestandosi su un numero complessivo di 2.407.626.

In calo ricoveri e tasso di positività. Ma altri 427 morti

Prosegue il trend in calo della pressione ospedaliera: nei reparti ordinari i ricoverati sono 19.550 (-287); trend in altrettanto calo nelle terapie intensive, con la presenza di 1.524 pazienti (-25) e con 104 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.386.552 persone. Sulla corsa del contagio nelle regioni, si evidenzia che la Lombardia si conferma prima per numero di nuovi contagiati, 16.098, seguita da Veneto (14.190) ed Emilia Romagna (11.122).

