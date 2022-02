In calo ricoveri e tasso di positività. Ma altri 427 morti

01 febbraio 2022 a

Calano i pazienti in terapia intensiva con il Covid che sono 35 in meno di ieri per un totale di 1.549 ricoverati in rianimazione e calano i ricoverati con sintomi (-40). Il totale dei pazienti nei reparti Covid è quindi di 19.873. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sul tasso di occupazione degli ospedali da parte dei malati di coronavirus.

I nuovi contagiati sono 133.142, contro i 57.715 registrati ieri, ma con 1.246.987 tamponi processati che portano il tasso di positività al 10,67%. Significativo aumento dei decessi, 427 contro i 349 resi noti nella giornata di ieri.

Addio green pass e mascherine. La rivoluzione della Danimarca: “Malattia non critica”

Gli attualmente positivi sono 2.476.514, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.873. I dimessi/guariti sono 248.971, per un totale di 8.492.983 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (19.389), Veneto (16.045) e Campania (13.857).

Sono 287.015 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 2.081 ricoverati, 198 in terapia intensiva e 284.736 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 597.626 e i morti 9.848 su un totale di 894.489 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

