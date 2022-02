Ragazza trovata morta a casa del vicino. I residenti: "L'ha uccisa quel mostro"

01 febbraio 2022 a

A terra, morta, in casa di un vicino. Così è stata trovata una ragazza nel Napoletano. Nel pomeriggio i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di via Risorgimento a Grumo Nevano dove è stato trovato il corpo senza vita di Rosa Alfieri, 23 anni. I militari dell’Arma stanno accertando le cause della morte e per il momento non escludono nessuna pista.

Secondo quanto apprende l’AGI, sul corpo non ci sono evidenti feriti di arma da fuoco o lame, ma la causa della morte potrebbe essere legata a uno strangolamento. I Carabinieri, che stanno indagano sul caso, al momento non escludono nessuna pista.

All’esterno del palazzo dove è avvenuta la tragedia sono presenti numerose persone. Oltre ai carabinieri c’è la polizia di Stato e la polizia municipale, oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza.

“E’ un ragazzo italiano che si è trasferito qui da poche settimane” riferiscono alcuni testimoni nel corso della diretta del giornale Nano Tv. “E’ un mostro” aggiungono altre persone presenti. I Carabinieri, stando proprio alle testimonianze raccolte dagli inquilini del palazzo e dai residenti della zona, hanno già identificato l’uomo presunto responsabile e sono sulle sue tracce.

