Travolge mamma e figlio con lo scooter, morto il bimbo di 15 mesi

Drammatico incidente in pieno centro a Cagliari. Una donna stava attraversando la strada con il suo bimbo di 14 mesi nel passeggino, quando all’improvviso è stata travolta da uno scooter che ha colpito in pieno il piccolo. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Il piccolo, secondo quanto si apprende, è rimasto decapitato nell’impatto. La madre, ferita e sotto choc, non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dall'Unione Sarda, il piccolo era sul passeggino, la madre stava attraversando la strada in via Cadello, all’altezza delle strisce pedonali di fronte al parco di Monte Claro, quando sono stati travolti dal mezzo a due ruote, che ha colpito in pieno il passeggino. Il motociclista pirata si è allontanato a tutta velocità ma la caccia all’uomo è durata poco, perché si è costituito agli agenti della Polizia Stradale. Si tratta di un 35enne cagliaritano.

