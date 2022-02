Migrante si nasconde sopra il treno per la Francia e muore folgorato dai cavi elettrici

01 febbraio 2022 a

a

a

Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell’alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia. È successo intorno alle 12.30.

Per l’uomo, di cui non si conoscono al momento le generalità, inutili i tentativi di soccorso da parte del 118: la vittima è stata trovata carbonizzata. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per l’intervento e i rilievi fino alle 14,30.

Niente mascherina obbligatoria nelle scuole e nei luoghi pubblici: un giudice di New York ribalta tutto

La tragedia si è verificata nella zona di Latte, a poche centinaia di metri dal confine. Il giovane era nascosto nell’incavo del pantografo e, per cause in via d’accertamento, è entrato in contatto con i cavi a 25mila volt ed è morto sul colpo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.