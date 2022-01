Sorpresa nel bollettino Covid, perché si vede la luce. Ma quattro Regioni verso l'arancione

21 gennaio 2022 a

a

a

Dal bollettino Covid quotidiano pubblicato venerdì 21 gennaio dal ministero della Salute emergono nuovi segnali di stabilizzazione, che potrebbero preludere alla discesa della curva epidemica in Italia. Insomma, il picco potrebbe essere arrivato. I nuovi casi sono 179.106, contro i 188.797 di ieri e soprattutto i 186.253 di venerdì scorso: il 4% in meno. Con 1.117.553 tamponi effettuati, 7mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende di un punto, dal 17% al 16%.

Covid, record di morti della quarta ondata: 2.400 nell'ultima settimana

Sempre alto il numero dei decessi: 373 (ieri 385), per un totale di 142.963 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le terapie intensive sono 9 in più (ieri +10) con 148 ingressi del giorno, e salgono a 1.707, mentre dopo diverse settimane si registra un calo dei ricoveri ordinari, 174 in meno (ieri +159), 19.485 in tutto.

L'Italia aumenta l'uso del green pass, la Francia lo riduce e cancella le restrizioni

Per quanto riguarda l'adozione delle misure contro il contagio, sono comunque quattro le Regioni che superano le soglie dei parametri che aprono al passaggio dalla zona gialla a quella arancione. Nel dettaglio sono Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. La Valle d’Aosta dovrebbe evitare la zona rossa.

Sputnik è l'unico vaccino che resiste a Omicron: Pfizer è efficace la metà

La stima è stata effettuata in base agli ultimi dati del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Per il cambio di colore, da giallo ad arancione, occorre che l’occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva superi il 20%, per i ricoveri in area medica si superi la soglia del 30% e l’incidenza oltre 150 casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni. L’Abruzzo è arrivato al 31% per l’area medica e al 22,2% per le terapie intensive e ha un’incidenza a 7 giorni di 1.978 casi per 100mila abitanti: il Piemonte è al 30% per i ricoveri, al 22,8% per le intensive e ha un’incidenza di 2.259 per 100mila negli ultimi 7 giorni; Il Friuli Venezia Giulia è al 33,6% per i ricoveri, al 22,9% per le rianimazioni e ha una incidenza 2.451 su 100mila, infine la Sicilia è al 33,6%, al 20,2% e ha una incidenza di 1.169 su 100mila. La Valle d’Aosta è al 54,5% per le aree mediche ma si è fermata al 18% per le terapia intensive. Dovrebbe quindi evitare la temuta zona rossa. M;a il miglioramento dei dati odierni potrebbe far ben sperare per le prossime settimane.

L’elenco dell’Italia in giallo è ad oggi molto lungo: Campania, Lombardia, Lazio, Toscana, Valle d’Aosta. Emilia Romagna, Liguria, Marche, Veneto, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano. "Penso si possa escludere che da lunedì il Lazio passi in zona arancione" ma il rischio c’è nelle prossime settimane, ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. In zona bianca Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.