Paolo Brosio tira fuori le cure domiciliari e Pregliasco esce di senno, duello brutale a Controcorrente

Federica Pascale 16 gennaio 2022

Si parla ancora una volta di No Vax durante la puntata di domenica 16 gennaio di Controcorrente, il talk politico in onda su Rete 4. Tra gli ospiti della puntata, Paolo Brosio e il ricercatore Fabrizio Pregliasco.

“Basta con questa caccia ai No Vax – dice Brosio - sappiamo benissimo che anche i vaccinati, purtroppo, anche con terza dose, possono infettare ed essere infettati. Non è colpa dei No Vax”. E fa appello alle cure domiciliari: “I medici di base hanno la possibilità di uscire di casa e andare nelle abitazioni delle persone malate di Covid durante i primi tre giorni, per curarli tempestivamente e impedire un afflusso folle negli ospedali”.

Tanto basta a scatenare prima la conduttrice, che lo richiama, e dopo il professor Pregliasco, che sbraita: “E daje con questa storia del cavolo! Basta, Brosio, finiscila di dire sciocchezze! Basta!”

