"Ti drogavi e ora hai dubbi sul vaccino" David Parenzo fa infuriare Paolo Brosio. Rissa mai vista a L'aria che tira

"Facevi le orge con la cocaina e adesso dici che il vaccino ti fa male". David Parenzo va all'attacco di Paolo Brosio e a L'aria che tira succede di tutto. Giovedì 4 ottobre nella trasmissione di Myrta Merlino il giornalista diventato famoso al Tg4 di Emilio Fede ai tempi di Tangentopoli spiega perché ha dubbi sul vaccino contro il Covid-19.

"Uso spesso cortisone e antibiotici, so che non fanno male. Ma gli effetti collaterali del vaccino..." dice Brosio. In studio c'è il co-conduttore de La Zanzara con Giuseppe Cruciani, David Parenzo. "Stai cercando incongruenze sul vaccino che può far male ma leggo da una tua intervista al Mattino che dici 'Tra alcol e cocaina: in un'orgia una voce mi ha salvato'", dice il giornalista che fa riferimento ad alcune dichiarazioni di cinque anni fa. "Ti sei fatto di tutto nella vita e ora rompi le balle sul vaccino!" è la provocazione di Parenzo.

"L'ha detto!", scappa alla Merlino. E in effetti di lì a poco scoppia il delirio. "Tu sei una persona disdicevole, ignorante, tiri fuori l'unico momento di debolezza che ho avuto nella mia vita" sbotta Brosio. "Ma io lo rispetto" dice l'altro, "ma non parlare del vaccino".

"Vergognoso, ignorante, poveretto" continua Brosio che è una furia. "Mi sono convertito, ho la mia fede, è stato un periodo circoscritto della mia vita e lo usi come argomento contro quello che dico sul vaccino" sbotta il giornalista. La situazione è fuori controllo, i due si parlano sopra. "Fai vomitare", dice Brosio, "mi fai pena, sei un poveretto", con Parenzo che rispedisce al mittente gli insulti che diventano reciproci.

La Merlino prova a pacificare gli animi: non discutiamo della tua vita privata, ma rischi di mandare messaggi pericolosi sul vaccino. "Ma il dubbio è l'intelligenza di una persona" replica Brosio che poi attacca di nuovo Parenzo. Insomma non se ne esce, resta solo di mandare pubblicità.

