Otto casi su dieci sono da Omicron, Bassetti svela i dati sui contagi

L'nfettivologo Matteo Bassetti svela i dati sui contagi: 8 su 10 sono attribuibili alla variante Omicron. Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova commenta così su Facebook la tabella sugli ultimi risultati sul sequenziamento: "Ecco i dati italiani: 8 cadi su 10 sono da Oomicron. Nelle prossime due settimane Delta si esaurirà e Omicron sarà la padrona assoluta. Sta succedendo in Italia quello che è già successo in Sudafrica, in UK, nord Europa e in molti altri paesi. Continua la fase di endemizzazione del Covid". Nello specifico, su 2.632 campioni sequenziati, 512 sono causati dalla variante Delta del Covid, 2.058 a Omicron.

"La proporzione è abbastanza simile sui ricoveri, siamo circa 70 a 30 - ha aggiunto Bassetti - ma purtroppo abbiamo ancora molti pazienti ricoverati nelle settimane precedenti, soprattutto nelle aree ad elevata complessità, che sono ancora appannaggio della variante Delta". Secondo Bassetti la sempre maggiore prevalenza di Omicron potrebbe incidere positivamente sulla situazione nei reparti: "Visto quando detto dalla Ecdc, che ha confermato che questa variante è meno aggressiva, mi auguro di vedere qualche miglioramento sulla qualità della malattia in ospedale".

Appello di Bassetti a Draghi: "Tranquillizzi gli italiani, ora il Covid è molto simile l'influenza"

