Omicron e paralisi del sonno. Il nuovo sintomo della variante Omicron è un incubo

Mal di gola, raffreddore, lieve febbre. Sono questi i nuovi sintomi scatenati dalla variante Covid "Omicron" ma accanto al nuovo stato influenzale, che coinvolge più le alte vie respiratorie che i polmoni, in molti descrivono un insolito problema che può manifestarsi nelle ore notturne. Con questa nuova mutazione del Covid in molti hanno segnalato la paralisi del sonno. Secondo il Sistema Sanitario Nazionale "la paralisi del sonno è quando non puoi muoverti o parlare mentre ti svegli o ti addormenti". Una condizione che si verifica quando una persona non può muovere i muscoli perché è come se stesse dormendo mentre il cervello è sveglio. Il disturbo può colpire in qualsiasi fase del sonno. Può essere un'esperienza che spaventa, ma è innocua e la maggior parte delle persone la può vivere non più di una o due volte nella vita.

La capacità di reinfezione della variante Omicron sembra non avere precedenti. Ma i dati dicono anche che provoca sintomi più lievi, specialmente fra chi ha già completato il ciclo vaccinale, i più comuni dei quali includono tosse secca, gola irritata, lieve febbre, sudorazione notturna. Eppure gli ultimi casi descrivono anche la paralisi del sonno, l'insolita complicazione che colpirebbe nel cuore della notte.

