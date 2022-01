I sindacati chiedono al governo di tirare fuori gli attributi: vaccino obbligatorio per tutti

04 gennaio 2022 a

“Serve un atto di responsabilità da parte del governo, rendendo i vaccini obbligatori per tutti”. A spronare il governo sulla misura drastica anti-Covid è Maurizio Landini, leader della Cgil, intervistato da Repubblica sull’attuale situazione di emergenza. Il sindacalista chiede maggiore coraggio all’esecutivo guidato da Mario Draghi: “Finora il governo questa scelta non l'ha fatta, ma penso che sia un atto necessario anche per richiamare a una responsabilità collettiva tutte le persone”.

Landini affronta anche temi economici e risponde così ad una domanda sull'opportunità o meno che lo Stato entri nella compagine azionaria di Stellantis: “In Francia e in Germania è già così. Da noi si pone il problema di garantire l'attuale capacità produttiva, fino a un milione e mezzo di auto all'anno, delle nostre fabbriche ma anche quello della sopravvivenza di un settore importante come quello della componentistica, dove si assiste o alla delocalizzazione della produzione o alla sostituzione della produzione con - conclude Landini - investimenti in altri Paesi”.

