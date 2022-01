Covid, nuovo record di contagi: 170mila in un giorno. Quasi un terzo sono in Lombardia

04 gennaio 2022 a

Nuovo record di casi di Covid in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 170.844 (ieri 68.052); nuovo primato anche per i tamponi, 1.228.410, per un tasso di positività del 13,9% (ieri 15,3%). I morti di oggi sono 259 (ieri 140, non erano cosi numerosi dal 12 maggio quando furono 262), per un totale da inizio pandemia di 138.045. I ricoveri ordinari diventano 12.912, con un incremento di 579 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41), con 153 ingressi del giorno (ieri 103).

Gli attualmente positivi sono 1.265.297, in aumento di 140.245 rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 30.333, per un totale di 5.163.605 dall'inizio dell'epidemia. Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 6.566.947.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (50.104), il Piemonte (20.452), la Toscana (18.868) e il Veneto (16.602). La Lombardia, con 238.990 tamponi eseguiti raggiunge i 50.104 nuovi positivi con una percentuale del 20.9%: si tratta di un nuovo record di contagi.

Nel Lazio su 25.513 tamponi molecolari e 86.860 antigenici per un totale di 112.373 test, si registrano oggi 9.377 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 3.763 rispetto a ieri), con 3.626 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 16 decessi (più 1 rispetto a ieri) e 1.505 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.282 (più 83 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 163 (più 5 rispetto a ieri).

Intanto è al via oggi la distribuzione alle Regioni della pillola anti-Covid. Si tratta dei farmaci Molnupiravir: è stato distribuito un totale di 11.899 confezioni da 40 pillole. Ecco la ripartizione Regione per Regione: all’Abruzzo 360 confezioni, alla Basilicata 60, alla Calabria 120, alla Campania 480, all’Emilia Romagna 840, al Friuli Venezia Giulia 240, al

Lazio 1.680, alla Liguria 1.080, alla Lombardia 1.800, alle Marche 600, al Molise 60, al Piemonte 739, alla Provincia autonoma di Bolzano 60, alla Provincia autonoma di Trento 60, alla Puglia 240, alla Sardegna 60, alla Sicilia 360, alla Toscana 1.440, all’Umbria 60, alla Valle d’Aosta 120, al Veneto 1.440.

